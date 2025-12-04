Tper entro il 2030 flotta decarbonizzata

Il trasporto pubblico è "uno degli elementi portanti dello sviluppo sostenibile dei territori": per questo Tper sta investendo "in tecnologie elettriche, idrogeno e soluzioni a impatto zero, con l’obiettivo di arrivare a una flotta completamente decarbonizzata entro il 2030". Così, l’amministratrice delegata e presidente di Tper, Giuseppina Gualtieri (foto) è intervenuta alla presentazione del bilancio integrato 2024 dell’azienda, secondo cui "la sostenibilità riguarda tre dimensioni: ambientale, sociale ed economica". Gli investimenti illustrati dal direttore Paolo Paolillo parlano di 79 milioni nel 2024, tutti classificati Esg, e di un piano settennale da oltre 430 milioni per il rinnovo delle flotte, l’efficientamento energetico, le infrastrutture per la mobilità green e la digitalizzazione a servizio dell’utenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tper, entro il 2030 flotta decarbonizzata

