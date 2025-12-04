Tornano Le Stelle di Natale il tradizionale appuntamento di Ail con la solidarietà

Una Stella di Natale AIL aiuta migliaia di persone a guardare lontano. Vai su www.ail.it per sapere dove trovare le Stelle di Natale dell’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mielomaNei giorni 5, 6, 7 e 8 dicembre tornano le Stelle di Natale AIL a colorare 5.000 piazze italiane. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

