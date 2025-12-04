Tornano in piazza le Stelle di Natale dell’Ail Un aiuto alla ricerca per combattere le leucemie

Dal 5 all’8 dicembre sarà possibile finanziare la lotta contro i tumori del sangue tramite l’Associazione. In cambio si riceveranno una pianta e del cioccolato. 🔗 Leggi su Repubblica.it

