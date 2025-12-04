Tornano i controlli straordinari notturni contro i furti per le feste di Natale

Non proprio un regalo per chi vorrà delinquere ma sicuramente lo sarà per i cittadini. Come già fatto negli ultimi due anni, la polizia locale di Correzzana effettuerà dei pattugliamenti straordinari serali e notturni durante il periodo natalizio.I motivi dei controlli straordinariL’iniziativa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Tornano i controlli straordinari notturni contro i furti per le feste di Natale

