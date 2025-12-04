Torna lo Street Food Village a Gragnano | musica e sapori in Via Santa Caterina

Dal 12 al 14 dicembre, Via Santa Caterina ospiterà la nuova edizione dello Street Food Village, un evento di tre giorni che unirà gastronomia di strada, cultura del gusto, musica e condivisione. L’iniziativa si propone di valorizzare le specialità locali e regionali, portando in strada ApeCar e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Torna lo Street Food Village a Gragnano: musica e sapori in Via Santa Caterina

Altri contenuti sullo stesso argomento

A Wall Street torna la volatilità sul tech, mentre i dati sull'attività manifatturiera Usa sono in chiaroscuro. La criptovaluta è scesa sotto la soglia degli 85mila dollari. ? Sul fronte energetico sale il prezzo del petrolio dopo la decisione dei Paesi dell'Opec+. # - facebook.com Vai su Facebook

Gragnano, torna lo Street food Festival con il panuozzo e altre specialità: arriva Toni Tammaro - Torna lo Street Food Village a Gragnano: dal 12 al 14 dicembre, a pochi giorni da Natale, musica e sapori in Via Santa Caterina. Da lostrillone.tv

Torna da domani in piazza Angelina Lauro «Sorrento Street Food Village!» - Fino a domenica uno sciame di coloratissime Apecar porterà in piazza Angelina Lauro una fitta e variegata vetrina enogastronomica. Riporta ilmattino.it

Torna il Sorrento Street Food Village con le sue colorate e vivaci Apette. - Anche quest’anno l’evento si terrà durante il Ponte dell’Immacolata, dal 7 al 9 dicembre, in Piazza Angelina Lauro. Lo riporta ilmattino.it

Arriva la Notte Bianca tra concerti, street food e Villaggio di Babbo Natale: il programma - Torna l’appuntamento con la Notte Bianca di Caserta, uno degli eventi più attesi e identitari del territorio che si terrà domenica 7 dicembre 2025, a partire dalle ore 21:00, trasformando la città in ... Scrive msn.com

Torna il Grosseto Motor Village: auto, rock e street food per un weekend tra adrenalina e divertimento - BRACCAGNI – Motori, musica, auto d’epoca, spettacoli fino a tarda notte, un concentrato di emozioni racchiuse in programma ricco di show mozzafiato con stuntman professionisti su due e quattro ruote. Secondo msn.com