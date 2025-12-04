Torna la Fiera del Lavoro una giornata con esperti tra colloqui e formazione a caccia di opportunità

Legnano (Milano), 4 dcembre 2025 – A disposizione ci sono oltre 500 posizioni aperte in diversi settori e filiere, con particolare attenzione alla distribuzione organizzata (Gdo, food e retail), ai profili professionali per aziende meccatroniche e metalmeccaniche, e alle opportunità di lavoro presso l’aeroporto di Milano Malpensa. È questa la “promessa” della Fiera del Lavoro, iniziativa giunta alla sua quarta edizione e in programma oggi, dalle 9.30 alle 16.30, a Palazzo Leone da Perego, in via Gilardelli. L’evento è organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune di Legnano e riunirà le principali agenzie per il lavoro e gli enti di formazione del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

