Torna la Fiera del Lavoro una giornata con esperti tra colloqui e formazione a caccia di opportunità
Legnano (Milano), 4 dcembre 2025 – A disposizione ci sono oltre 500 posizioni aperte in diversi settori e filiere, con particolare attenzione alla distribuzione organizzata (Gdo, food e retail), ai profili professionali per aziende meccatroniche e metalmeccaniche, e alle opportunità di lavoro presso l’aeroporto di Milano Malpensa. È questa la “promessa” della Fiera del Lavoro, iniziativa giunta alla sua quarta edizione e in programma oggi, dalle 9.30 alle 16.30, a Palazzo Leone da Perego, in via Gilardelli. L’evento è organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune di Legnano e riunirà le principali agenzie per il lavoro e gli enti di formazione del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Torna anche quest’anno Più libri Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria! ? Cinque giornate e oltre 650 eventi per scoprire le novità e i cataloghi di oltre 500 editori, incontrare autori, assistere a performance musicali, reading e dibattiti. - facebook.com Vai su Facebook
Torna la fiera all , ' , ! Programma rivlig.camcom.gov.it/eventi/la-spez… Vai su X
A Legnano la quarta edizione della Fiera del Lavoro, oltre 500 posizioni aperte in diversi settori - Agenzie del lavoro e enti di formazione del territorio saranno presenti giovedì 4 dicembre, dalle 9. Segnala legnanonews.com
Fiera del Lavoro. Colloqui e selezioni - Torna a Legnano (Milano) la Fiera del Lavoro, giunta alla sua quarta edizione, in programma domani, dalle 9. Scrive msn.com
A Legnano il 4 dicembre la quarta edizione della Fiera del Lavoro - com) Legnano, 27 novembre 2025— Torna a Legnano la Fiera del Lavoro, giunta alla sua quarta edizione, in prog ... Scrive mi-lorenteggio.com
Dagli scali alle ditte. In palio 500 posti - Torna a Legnano la Fiera del lavoro, giunta alla sua quarta edizione, in programma giovedì dalle 9. Scrive msn.com