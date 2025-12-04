Torna la Fiera del Lavoro una giornata con esperti tra colloqui e formazione a caccia di opportunità

Ilgiorno.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Legnano (Milano), 4 dcembre 2025 –   A disposizione ci sono oltre 500 posizioni aperte in diversi settori e filiere, con particolare attenzione alla distribuzione organizzata (Gdo, food e retail), ai profili professionali per aziende meccatroniche e metalmeccaniche, e alle opportunità di lavoro presso l’aeroporto di Milano Malpensa. È questa la “promessa” della Fiera del Lavoro, iniziativa giunta alla sua quarta edizione e in programma oggi, dalle 9.30 alle 16.30, a Palazzo Leone da Perego, in via Gilardelli. L’evento è organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune di Legnano e riunirà le principali agenzie per il lavoro e gli enti di formazione del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

torna la fiera del lavoro una giornata con esperti tra colloqui e formazione a caccia di opportunit224

© Ilgiorno.it - Torna la Fiera del Lavoro, una giornata con esperti tra colloqui e formazione a caccia di opportunità

Altri contenuti sullo stesso argomento

A Legnano la quarta edizione della Fiera del Lavoro, oltre 500 posizioni aperte in diversi settori - Agenzie del lavoro e enti di formazione del territorio saranno presenti giovedì 4 dicembre, dalle 9. Segnala legnanonews.com

torna fiera lavoro giornataFiera del Lavoro. Colloqui e selezioni - Torna a Legnano (Milano) la Fiera del Lavoro, giunta alla sua quarta edizione, in programma domani, dalle 9. Scrive msn.com

A Legnano il 4 dicembre la quarta edizione della Fiera del Lavoro - com) Legnano, 27 novembre 2025— Torna a Legnano la Fiera del Lavoro, giunta alla sua quarta edizione, in prog ... Scrive mi-lorenteggio.com

torna fiera lavoro giornataDagli scali alle ditte. In palio 500 posti - Torna a Legnano la Fiera del lavoro, giunta alla sua quarta edizione, in programma giovedì dalle 9. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torna Fiera Lavoro Giornata