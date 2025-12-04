Torna il Panettone Solidale di Parma per gli Altri
In occasione delle festività natalizie, Parma per gli Altri rinnova la collaborazione con Forno Follador per i Panettoni Solidali, dolci artigianali firmati dal Maestro Pasticcere Antonio Follador e realizzati con il prezioso contributo di Agugiaro&Figna Molini. Un classico della tradizione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Natale biancoscudato: torna il Panettone artigianale del Calcio Padova padovacalcio.it/natale-biancos… Vai su X
Natale biancoscudato: torna il Panettone artigianale del Calcio Padova - facebook.com Vai su Facebook
Torna il Panettone Solidale di Parma per gli Altri - L’Associazione e Forno Follador ancora insieme per i Panettoni Solidali, realizzati dal Maestro Pasticcere Antonio Follador ... Da parmatoday.it
PANETTONI Manfredonia: torna la campagna “Panettoni Solidali” della Croce Rossa - L’iniziativa consente ai cittadini di sostenere direttamente le attività sociali e umanitarie del comitato, tra cui assistenza alle famiglie ... statoquotidiano.it scrive
"Insieme è più buono" torna a Messina il panettone solidale del Cirs - Un dolce di Natale che diventa un aiuto concreto per chi sta cercando di ripartire. Riporta rtp.gazzettadelsud.it
Croce Rossa Cuneo, torna il Natale solidale: un panettone per donare un nuovo pulmino ai disabili - L'intero ricavato servirà ad acquistare un mezzo attrezzato per il trasporto delle persone che frequentano i ... Da targatocn.it
Il panettone solidale di Emergency nelle piazze di Ravenna dal 4 all’8 dicembre - EMERGENCY torna anche quest’anno nelle piazze italiane con il “Panettone Fatto per Bene”, l’iniziativa solidale che dal 4 all’8 dicembre permetterà di ... Si legge su ravennanotizie.it
AIPD Cosenza rilancia i panettoni solidali per sostenere autonomia e inclusione - Sabato 29 novembre al Metropolis di Rende torna l’iniziativa che unisce territorio, artigianato e sostegno alle persone con sindrome di Down ... Lo riporta cosenzachannel.it