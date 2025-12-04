Torna da Sharm el Sheikh con 6 chili di coralli a rischio estinzione | sequestro e multa per un palermitano

Palermotoday.it | 4 dic 2025

Sei chili di esemplari di corallo a rischio estinzione sono stati sequestrati a un palermitano all'aeroporto di Catania dalla guardia di finanza e dal personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Durante dei controlli doganali è stato fermato un passeggero, residente nella provincia di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

