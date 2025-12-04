Torna a Castelvetro Viva Natale il ricco cartellone di eventi per le Festività
Con la giornata densa di iniziative di lunedì 8 dicembre ritorna anche questanno a Castelvetro Viva Natale, tra sogni botteghe e castelli, il ricco cartellone di eventi per grandi e piccoli con un programma che si allunga fino allEpifania con mercatini, degustazioni enogastronomiche, spettacoli. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un castello abbandonato che torna a parlare. A Castelvetro di Modena, in un piccolo borgo emiliano, un antico castello abbandonato è stato riportato alla vita dagli abitanti. Il risultato è un museo vivente che custodisce tradizioni e mestieri perduti, nato passo - facebook.com Vai su Facebook
Torna a Castelvetro “Viva Natale”, il ricco cartellone di eventi per le Festività - Con la giornata densa di iniziative di lunedì 8 dicembre ritorna anche questanno a Castelvetro Viva Natale, tra sogni botteghe e castelli, il ricco cartellone di eventi per grandi e piccoli con un ... Riporta modenatoday.it
Con le numerose iniziative di lunedì 8 dicembre, ritorna a Castelvetro “Viva Natale” - Natale a Castelvetro (foto Antonio Valzani) Con la giornata densa di iniziative di lunedì 8 dicembre ritorna anche quest’anno a Castelvetro “Viva Natale, tra sogni botteghe e castelli”, il ricco carte ... Secondo sassuolo2000.it