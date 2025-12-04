Torna a Castelvetro Viva Natale il ricco cartellone di eventi per le Festività

Modenatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la giornata densa di iniziative di lunedì 8 dicembre ritorna anche questanno a Castelvetro Viva Natale, tra sogni botteghe e castelli, il ricco cartellone di eventi per grandi e piccoli con un programma che si allunga fino allEpifania con mercatini, degustazioni enogastronomiche, spettacoli. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

