Torino Vagnati-Gotti | ecco la fake news sul futuro di Baroni

Contatti tra il dt granata Davide Vagnati e il tecnico Luca Gotti per sostituire Marco Baroni al Torino? Ecco servita la più classica delle fake news ai tempi dei social network Senza troppi giri di parole: Marco Baroni è – e lo sarà almeno per un’altra settimana – l’allenatore del Torino. Questa mattina i granata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, Vagnati-Gotti: ecco la fake news sul futuro di Baroni

