Topi nella scuola di Pietralata Umberti attacca Lancellotti | Quando ho cominciato a fare politica lei ha preso la patente

È dovuto intervenire il vicepresidente De Santis per bloccare una discussione che si stava accendendo sempre di più. Duro scontro in commissione Trasparenza tra il presidente del IV municipio, Massimiliano Umberti, e la consigliera della Lista civica Gualtieri sindaco, Elisabetta Lancellotti. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Topi nella scuola di Pietralata, Umberti attacca Lancellotti: "Quando ho cominciato a fare politica lei ha preso la patente"

