Tommy Parisi lancia Malasuerte dal carcere | il singolo del 20 dicembre e la forza di un’immagine

L'immagine arriva come uno schiaffo visivo: tuta arancione, manette ai polsi, agenti in tenuta antisommossa e una fila di telecamere e microfoni che sembrano già pronti a divorare ogni dettaglio. Non è uno scatto rubato e nemmeno una scena di cronaca, è una grafica generata al computer pubblicata sui canali social riconducibili allo staff di Tommy Parisi.

