Tombola digitale | Tabellone online e cartelle PDF gratis
Organizzare una serata di gioco in famiglia spesso si scontra con la mancanza di componenti fisici, dai fagioli per segnare i numeri alle cartelle che puntualmente mancano all'appello o sono strappate. Allora dico io, semplifichiamo usando la tecnologia, non per eliminare la tradizione, ma magari per proiettare il tabellone sulla TV, usare lo smartphone come estrattore vocale o stampare nuove cartelle in pochi secondi risolve ogni intoppo organizzativo. Capita spesso che chi conserva la tombola con poca attenzione si ritrova dei numeri mancanti nel sacchetto dell'estrazione, che non bastano le cartelle oppure che mancano i segnapunti. 🔗 Leggi su Navigaweb.net
