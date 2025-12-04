Tod’s slitta il divieto agli spot
Tod's chiede, e ottiene, più tempo per discutere la richiesta del pm Paolo Storari del divieto di pubblicità per sei mesi, nell'inchiesta per caporalato sui rapporti con opifici sub-fornitori. La «società ha preso atto di quanto emerge dalle verifiche effettuate dalla Procura di Milano e ha espresso la ferma intenzione di fare tutto quanto in proprio potere per garantire la sicurezza e la dignità del lavoro, valori che Tod's ritiene da sempre parte del proprio Dna», scrivono gli avvocati del gruppo della famiglia Della Valle, Francesco Mucciarelli e Luisa Mazzola, in un'istanza al gip Domenico Santoro con cui hanno chiesto un rinvio dell'udienza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
