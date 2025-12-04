Tiziana Tramacere trovata viva Ipotesi | allontanamento volontario o sequestro

Era scomparsa da Nardò dieci giorni fa, è stata ritrovata a Nardò stasera. Viva e sta bene. Era a casa dell’amico Dragos il quale viene ascoltato dai carabinieri. Due ipotesi: allontanamento volontario della 27enne o sequestro di persona. L'articolo Tiziana Tramacere trovata viva Ipotesi: allontanamento volontario o sequestro proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Tiziana Tramacere trovata viva Ipotesi: allontanamento volontario o sequestro

