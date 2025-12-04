Tizi-Oualou deve crescere Bento prova confortante

Ilrestodelcarlino.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TIZI-OUALOU 5 (att. 100% su 2, 2 b.s.) – Esame di maturità rimandato, non tanto per le imprecisioni quanto per la gestione, anche emotiva, della partita. Migliorata l’intesa con Buchegger, ora sembra scricchiolare quella con Porro. BUCHEGGER 5,5 (att. 44% su 18 con 1 err. e 4 muri sub., 2 ace, 5 b.s.) – Per quasi un’ora attacca bene, a sprazzi benissimo. Parte forte con la battuta, poi ne sbaglia uno stuolo. A muro la consueta fatica. IKHBAYRI 5,5 (att. 100% su 2, 2 b.s.) – La sferzata d’energia la dà, ma al servizio stecca anche lui. PORRO 5 (att. 23% su 13 con 2 err., ric. 44% su 16, 3 b.s.) – Sulla battuta il discorso vale doppio, perché a fronte di tanti errori si diradano i colpi vincenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tizi oualou deve crescere bento prova confortante

© Ilrestodelcarlino.it - Tizi-Oualou deve crescere. Bento, prova confortante

Altre letture consigliate

tizi oualou deve crescereTizi-Oualou deve crescere. Bento, prova confortante - ) – Esame di maturità rimandato, non tanto per le imprecisioni quanto per la gestione, anche emotiva, della partita. Scrive msn.com

Valsa, settimana calda. Scopriamo Tizi-Oualou - Oualou verrà raccontato ai media geminiani e si potranno scoprire i retroscena della tratttiva col Czestochowa e anche dell’addio a De ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Tizi-Oualou e Mati sorridono. Debutto vincente in Cina - Hanno preso il via in Cina i Mondiali Under 21 di pallavolo maschile, a cui stanno partecipando due giocatori di Modena Volley. Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Tizi Oualou Deve Crescere