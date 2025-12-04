Tizi-Oualou deve crescere Bento prova confortante

TIZI-OUALOU 5 (att. 100% su 2, 2 b.s.) – Esame di maturità rimandato, non tanto per le imprecisioni quanto per la gestione, anche emotiva, della partita. Migliorata l'intesa con Buchegger, ora sembra scricchiolare quella con Porro. BUCHEGGER 5,5 (att. 44% su 18 con 1 err. e 4 muri sub., 2 ace, 5 b.s.) – Per quasi un'ora attacca bene, a sprazzi benissimo. Parte forte con la battuta, poi ne sbaglia uno stuolo. A muro la consueta fatica. IKHBAYRI 5,5 (att. 100% su 2, 2 b.s.) – La sferzata d'energia la dà, ma al servizio stecca anche lui. PORRO 5 (att. 23% su 13 con 2 err., ric. 44% su 16, 3 b.s.) – Sulla battuta il discorso vale doppio, perché a fronte di tanti errori si diradano i colpi vincenti.

