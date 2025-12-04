Tipicità vola in Argentina | Qui i prodotti delle Marche sono conosciuti e amati

Tre città, tremila chilometri e una settimana di incontri ad alta intensità. La missione di Tipicità in Argentina, nell’ambito della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo (Scim), si è trasformata in un vero laboratorio di diplomazia della crescita e di sostegno alla candidatura della cucina italiana a Patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco. Il tutto dopo che da poco si era concluso l’Expo di Osaka in Giappone. "Oltre venti i componenti della delegazione italiana, sottolinea Angelo Serri, direttore di Tipicità, tra istituzioni, imprese, sistema bancario, mondo universitario e dell’istruzione secondaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tipicità vola in Argentina: "Qui i prodotti delle Marche sono conosciuti e amati"

