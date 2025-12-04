Tinder Year in Swipe™ 2025 | i trend dating che guideranno il 2026 tra chiarezza sicurezza e hot takes
Il 2025 è stato l’anno in cui i giovani single hanno premuto “reset” sul romanticismo. Meno interpretazioni infinite, meno segnali da decodificare, più autenticità: secondo Year in Swipe™ 2025, il report annuale di Tinder, l’obiettivo è chiaro ed è già proiettato nel futuro. Il 2026 sarà l’anno della chiarezza, della sicurezza emotiva e delle opinioni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
