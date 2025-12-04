. Arriva in città uno show ricco di adrenalina e poesia, pronto a regalare momenti indimenticabili sotto il grande tendone. Nel periodo compreso tra il 13 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026, la zona esterna dell’ Acquajoy di Rivoli, situata in Viale Colli 107A, diverrà un regno di pura fantasia con l’arrivo del Grande Circo di Natale. All’interno di una tensostruttura riscaldata, gli spettatori godranno di un momento irripetibile, caratterizzato da giochi di luce, melodie avvolgenti e meraviglia, in un mix di ilarità e prove di abilità. L’organizzazione annuncia che, sotto il cielo invernale delle festività, Rivoli ospita per la prima volta assoluta il Grande Circo di Natale. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Tigri e acrobati a Rivoli: un’esperienza mai vista prima