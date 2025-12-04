Tifosi Unieuro Lunedì c’è Pistoia | aperta la prevendita Domani alle 13 in palio 5 biglietti gratis

Dopo cinque ko di fila, Forlì ha l’obbligo di rialzare la testa e ci proverà nel posticipo di lunedì sera (palla a due alle ore 20.45) contro Pistoia, in un delicato scontro diretto in zona playout. Ed è già attiva la prevendita dei biglietti per il match casalingo in arrivo. L’acquisto è possibile sul sito web di Vivaticket, presso le rivendite autorizzate (anche Sisal) oppure presso la sede del club in viale Corridoni 10 (oggi e domani dalle 9 alle 12.30). Lunedì, invece, la biglietteria dell’ Unieuro Arena aprirà alle ore 19.45, un’ora prima della palla a due. Il club biancorosso ricorda poi ai propri tifosi che è stato disposto l’obbligo del biglietto nominale per l’acquisto dei singoli biglietti, dunque sarà necessario presentarsi all’acquisto muniti di documenti d’identità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

