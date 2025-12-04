Thomas | Vi racconto il mio percorso da calciatrice Alla Juventus abbiamo a disposizione il top per performare al meglio

di Marco Baridon Thomas, intervenuta a Fossano all’evento organizzato da Balocco, ha rilasciato queste dichiarazioni. Le parole della giocatrice della Juventus Women. (inviato a Fossano) – Lindsey Thomas, giocatrice della Juventus Women, è intervenuta dal palco del Cinema Teatro ‘I Portici’ a Fossano in un evento organizzato da Balocco. Queste le sue dichiarazioni. PERCORSO DA BAMBINA – «Io ho iniziato a 7 anni ai Caraibi, giocavo coi maschi fino a 15 anni. Dovevo scegliere tra rimanere sull’isola ma non c’era una squadra femminile o partire. La mia famiglia mi ha fatto partire, sono andata a Francia, a Bordeaux. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thomas: «Vi racconto il mio percorso da calciatrice. Alla Juventus abbiamo a disposizione il top per performare al meglio»

