Valmadrera (Lecco), 4 dicembre 2025 - “Un bravissimo ragazzo, un ottimo collega, un professionista encomiabile”. Sono sconvolti alla Fitzcarraldo di Valmadrera, l'azienda per la quale lavorava Thomas Ledesma, il 29enne che ha perso la vita nell'incidente aereo in elicottero avvenuto questa mattina a Lanzada, in provincia di Sondrio. Elicottero precipitato in Valmalenco: il pilota ha evitato una strage. Chi è Maurizio Folini, lo specialista dei salvataggi in alta quota Chi era. Thomas, originario di Medellin, in Colombia, abitava insieme alla sua famiglia proprio a Valmadrera, lo stesso paese dell'azienda dove era stato assunto da qualche anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Thomas Ledesma, chi è la vittima della tragedia a Lanzada. L’ultimo post con il video dall’elicottero: era il lavoro dei suoi sogni