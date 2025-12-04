Thomas Frank commenta criticato Ian Wright

Breaking: L’allenatore del Tottenham Thomas Frank è stato criticato dalla leggenda dell’Arsenal Ian Wright per il modo in cui ha parlato di essere stato intervistato per i lavori del Chelsea e del Manchester United. Il tattico danese, che quest’estate ha lasciato il Brentford per subentrare agli Spurs, era molto apprezzato nel suo ex club e questo ha chiaramente suscitato molto interesse da parte dei nomi più grandi. Lo stesso Frank ha parlato nel suo libro di essere stato leggermente intimidito dopo aver parlato sia con il Chelsea che con il Manchester United nello stesso giorno. Wright ammette di poter capire quella sensazione ma dice che, anche se apprezza lo stile onesto di Frank, probabilmente non è il genere di cose con cui puoi farla franca come allenatore del Tottenham. 🔗 Leggi su Justcalcio.com