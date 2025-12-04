Thomas Ceccon tattica o fatica nei 100 dorso? Oro non scontato

Tattica o condizione non eccelsa? Forse entrambe le cose possono valere per questa versione di Thomas Ceccon agli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Che la forma non sia scintillante lo si era intuito anche dalla decisione poco prima dei campionati di non disputare i 200 dorso, distanza nella quale, vista l’assenza dell’ungherese di Hubert Kos, si presentava come uno degli atleti migliori. Solo i 100 dorso a Lublino per Thomas, la specialità nella quale in vasca lunga ha vinto tutto il possibile e diversa da quella in corta per interpretazione. Vedremo se nell’atto conclusivo di domani, il campione vicentino saprà tirar fuori il meglio di quello che le sue attuali condizioni fisiche gli possono consentire. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Thomas Ceccon, tattica o fatica nei 100 dorso? Oro non scontato

Scopri altri approfondimenti

Solo applausi per i nostri ragazzi d'oro e le nostre ragazze d'argento Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Giovanni Guatti e Thomas Ceccon eguagliano il record italiano (1’22”90) e sono campioni nella staffetta 4x - facebook.com Vai su Facebook

ORO CHE GASAAA!!! Da Stettino 2011 a Lublino 2025!Siamo campioni d’Europa nella 4x50 stile libero con Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Giovanni Guatti e Thomas Ceccon che eguagliano il record italiano (1’22”90) @DBM_Media #azzurri Vai su X

Thomas Ceccon, tattica o fatica nei 100 dorso? Oro non scontato - Forse entrambe le cose possono valere per questa versione di Thomas Ceccon agli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Lo riporta oasport.it

Thomas Ceccon vuole soltanto essere umano - L’immagine spavalda che dà di sé Thomas Ceccon, in piscina e spesso nelle interviste a bordo vasca, non corrisponde tanto alla realtà. Riporta ilfoglio.it

Thomas Ceccon, boom social per le foto in intimo del bello del nuoto - Thomas Ceccon non è soltanto uno dei più promettenti astri in ascesa del nuoto italiano. Riporta tgcom24.mediaset.it

Thomas Ceccon è testimonial per Emporio Armani e underwear - Il campione di nuoto Thomas Ceccon è stato scelto testimonial per la campagna Emporio Armani ed Emporio Armani underwear autunno/inverno 2025/26. Segnala ansa.it

Thomas Ceccon campione anti-mondano: “Ho 3-4 amici e va bene così. L’amore è l’ultimo dei pensieri” - Il nuotatore si è raccontato in un’intervista nella quale ha parlato delle sue passioni, inclusa la moda, ma anche degli amici fidati e ... Scrive fanpage.it

Thomas Ceccon è uscito dall'acqua per spiegarci come si usano i colori della terra - Quello tra Thomas Ceccon ed Emporio Armani sembra un rapporto ormai stabile e felicissimo: quell'amore scoppiato alle Olimpiadi di Parigi 2024 - Lo riporta gqitalia.it