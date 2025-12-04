Thomas Ceccon | Rischio in partenza? Presa scivolosa In finale per vincere 49 basso alla portata

Thomas Ceccon si è qualificato alla finale dei 100 dorso agli Europei di nuoto in vasca corta. L’azzurro non è riuscito a sgusciare via e a uscire dalle maglie serrate del gruppo nel cuore della gara, poi è risalito nell’ultima vasca e ha chiuso la propria serie al terzo posto con il crono di 50.07, alle spalle del ceco Miroslav Knedla (49.80) e del rumeno Denis-Lauren Popescu (49.99). Il Campione Olimpico dei 100 dorso a Parigi 2024 si è meritato l’ingresso all’atto conclusivo con il quarto accredito, lo stesso di Lorenzo Mora e del francese Mewen Tomac. Il britannico Oliver Morgan ha fatto la voce grossa (49. 🔗 Leggi su Oasport.it

