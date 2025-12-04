Thomas Ceccon | Rischio in partenza? Presa scivolosa In finale per vincere 49 basso alla portata
Thomas Ceccon si è qualificato alla finale dei 100 dorso agli Europei di nuoto in vasca corta. L’azzurro non è riuscito a sgusciare via e a uscire dalle maglie serrate del gruppo nel cuore della gara, poi è risalito nell’ultima vasca e ha chiuso la propria serie al terzo posto con il crono di 50.07, alle spalle del ceco Miroslav Knedla (49.80) e del rumeno Denis-Lauren Popescu (49.99). Il Campione Olimpico dei 100 dorso a Parigi 2024 si è meritato l’ingresso all’atto conclusivo con il quarto accredito, lo stesso di Lorenzo Mora e del francese Mewen Tomac. Il britannico Oliver Morgan ha fatto la voce grossa (49. 🔗 Leggi su Oasport.it
Solo applausi per i nostri ragazzi d'oro e le nostre ragazze d'argento Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Giovanni Guatti e Thomas Ceccon eguagliano il record italiano (1’22”90) e sono campioni nella staffetta 4x - facebook.com Vai su Facebook
ORO CHE GASAAA!!! Da Stettino 2011 a Lublino 2025!Siamo campioni d’Europa nella 4x50 stile libero con Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Giovanni Guatti e Thomas Ceccon che eguagliano il record italiano (1’22”90) @DBM_Media #azzurri Vai su X
Thomas Ceccon: “Rischio in partenza? Presa scivolosa. In finale per vincere, 49 basso alla portata” - Thomas Ceccon si è qualificato alla finale dei 100 dorso agli Europei di nuoto in vasca corta. Riporta oasport.it
Categoria. Partenza nel segno di Ceccon: campione dei 200 stile libero - Thomas Ceccon, campione del mondo e primatista italiano dei 50 farfalla, vice campione mondiale dei 100 dorso e con la ... Scrive federnuoto.it
Thomas Ceccon vuole soltanto essere umano - L’immagine spavalda che dà di sé Thomas Ceccon, in piscina e spesso nelle interviste a bordo vasca, non corrisponde tanto alla realtà. Secondo ilfoglio.it