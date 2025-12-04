Thierry House Gallery a Riardo si inaugura la mostra Contact
L’inaugurazione della mostra d’arte contemporanea “Contact” si terrà sabato 6 dicembre alle ore 1:00 nella Thierry House Gallery, all’interno della Fiera del Mobile di Riardo (Caserta). L’iniziativa, promossa da Raffaele e Ciro Perrella, è curata da Paolo Feroce. “Contact” riunisce un gruppo selezionato di artisti, rappresentativi di differenti ricerche nel campo del figurativo, del concettuale e delle tendenze Pop. Il progetto espositivo intende creare un dialogo diretto con l’architettura e gli arredi della Thierry House, integrandosi con l’identità dell’intero complesso fieristico e con la cappella progettata da Pininfarina, situata nel parco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
