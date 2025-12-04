Thiago Silva-Milan la suggestione diventa concreta | si apre la strada per il ritorno

Il nome di Thiago Silva è tornato a circolare con forza a Milanello. L’idea di un suo ritorno, inizialmente considerata una suggestione romantica destinata a svanire, sta invece acquisendo consistenza all’interno del club. Come riportato da La Repubblica, nelle ultime settimane si è formata una corrente interna sempre più convinta che il brasiliano possa rappresentare un valore aggiunto in una fase delicata della stagione. E così, giorno dopo giorno, la possibilità di rivederlo con la maglia rossonera si sta trasformando in un’ipotesi concreta. Un pensiero che si rafforza. La nostalgia per un leader carismatico non basta a spiegare il fermento attorno a questa operazione. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Thiago Silva-Milan, la suggestione diventa concreta: si apre la strada per il ritorno

