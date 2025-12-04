In occasione della 48esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, Disney Italia ha presentato al pubblico le novità in arrivo nelle sale cinematografiche italiane nei prossimi mesi. La presentazione dei prossimi titoli in arrivo si è aperta con uno speciale contenuto video. Per celebrare Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo film del fenomenale franchise di successo Avatar del regista premio Oscar James Cameron, in arrivo nelle sale italiane il 17 dicembre, l’iconico vulcano di Stromboli, tra i più attivi al mondo e un unicum nel panorama europeo, è diventato lo scenario di un video promozionale che intreccia immagini e musiche del film con l’energia primordiale dell’isola. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - The Walt Disney Company Italia ha presentato a Sorrento le novità in arrivo nei prossimi mesi