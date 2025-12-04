The Niro a Firenze è l' unica data toscana

Firenze, 4 dicembre 2025 – Fondazione Cr Firenze porta gratuitamente in sala Vanni, in piazza del Carmine, i cittadini di Firenze, Arezzo e Grosseto e rispettive aree provinciali, in collaborazione con Musicus Concentus per l'unica data toscana dei 'The Niro': il concerto sarà il 5 dicembre. Un’occasione, si legge in una nota, “per ascoltare un artista capace di trasformare esperienze personali in musica universale e per apprezzare dal vivo La Nascita è il nuovo album del cantautore e polistrumentista romano, uscito pochissimi giorni fa. Attivo dal 2008, si è affermato come una delle voci più riconoscibili del cantautorato italiano contemporaneo, grazie a uno stile che unisce songwriting di matrice anglofona, atmosfere intime e una forte cura timbrica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

