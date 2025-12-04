The Good Farmer Award premiati i giovani che coltivano il futuro sostenibile

2a EDIZIONE “THE GOOD FARMER AWARD”: premiati Alessia Mazzù, Cooperativa Agricola CO.R.AG.GIO e Luca Quirini, Azienda Agricola QUIRA - GIO DI ROMA – VINCE THE GOOD FARMER AWARD 2025 CON IL PROGETTO CHE HA TRASFORMATO 22 ETTARI ABBANDONATI IN UNA COOPERATIVA AGRICOLA ... Secondo comunicati-stampa.net

The Good Farmer Award, Mazzù (Co.r.ag.gio): "Rigeneriamo terra e comunità, l'acqua è la risorsa da proteggere" - "Siamo una cooperativa su 22 ettari di terre pubbliche a Roma e usiamo l'agricoltura come strumento di rigenerazione ambientale e sociale", ha raccontato Alessia Mazzù, premiata al The G ... Si legge su msn.com

The Good Farmer Award, Quirini (Quira): "La zootecnia sostenibile è l'unica possibile. Viviamo secondo natura" - "Siamo pastori da marzo a dicembre, transumando dalla Valle Sturla alle vette della Val d' Aveto fino a 1500 metri", racconta Luca Quirini, fondatore dell'Azienda Agricola Quira, premiat ... msn.com scrive