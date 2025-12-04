The God Slayer | il nuovo action RPG orientale steampunk si mostra con un trailer

Pathea Games ha pubblicato il trailer d’esordio e una serie di nuove immagini dedicate a The God Slayer, l’action RPG ambientato in una metropoli steampunk di forte ispirazione orientale. Il progetto, presentato inizialmente nel luglio 2023 all’interno del PlayStation China Hero Project, è ora ufficialmente confermato per PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam. La data di uscita resta ancora avvolta nel mistero, ma il materiale diffuso suggerisce un titolo ricco di atmosfera, mitologia e ambizioni narrative. Una metropoli dominata dagli dei e sospesa tra misticismo e tecnologia. The God Slayer porta il giocatore in una vasta città industriale costruita su più livelli, dove tradizioni millenarie convivono con un progresso alimentato dal vapore. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

