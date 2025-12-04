The Boys 5 | Patriota osserva la distruzione del mondo nei teaser poster della stagione finale

The Boys 5: Patriota osserva la distruzione del mondo nei teaser poster della stagione finale - Attesa su Prime Video per il prossimo anno, la quinta e ultima stagione di The Boys inizia a svelarsi con i teaser poster. comingsoon.it scrive

The Boys: i primi 2 poster della quinta stagione della serie prefigurano uno scenario apocalittico - Patriota nello spazio, la Terra in fiamme e lo scontro apocalittico con Butcher. Come scrive msn.com

The Boys 5, il creatore promette approfondimenti per Patriota e Soldatino: "Preparatevi per l'apocalisse" - Lo showrunner di The Boys, Eric Kripke, ha svelato un significativo arco narrativo che attende Patriota nella prossima quinta e ultima stagione della serie di successo di Prime Video. movieplayer.it scrive

The Boys 5: la classifica dei super più forti che vedremo nella stagione finale - La quinta stagione di The Boys vedrà in azione i Super più potenti di sempre, ma resta da capire chi sia davvero il più forte. Segnala serial.everyeye.it

The Boys 5: La punizione di Patriota potrebbe essere diversa dalla morte secondo questa teoria - C'è chi crede che la morte sia una sorta di regalo per un personaggio atroce come Patriota: una teoria dei fan avrebbe individuato una perfetta punizione per concludere The Boys che chiama in causa ... Segnala comingsoon.it

The Boys, Urban promette ‘morte’ già nel primo episodio - Le riprese della quinta stagione di The Boys si sono concluse a metà giugno 2025, mentre il debutto è previsto per il 2026. Come scrive lascimmiapensa.com