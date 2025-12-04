The Beauty | Disney+ presenta la nuova serie di Ryan Murphy

Disney+ ha presentato The Beauty, la nuova serie thriller creata da Ryan Murphy per FX, celebre autore di American Horror Story. In arrivo in piattaforma dal 22 gennaio, con i primi tre episodi in esclusiva, la nuova serie The Beauty è ambientata nel mondo della alta moda, ma allo stesso tempo offre uno sguardo oscuro ed inquietante ai giganti del settore tech, colpevoli in questo caso della creazione di un virus letale in grado di trasformare le modelle in macchine di morte. La descrizione di The Beauty secondo Disney+. Nella serie FX The Beauty, il mondo dell’alta moda viene sconvolto quando alcune top model internazionali cominciano a morire in circostanze misteriose e raccapriccianti. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - The Beauty | Disney+ presenta la nuova serie di Ryan Murphy

