Il progetto rivoluzionario di Sam Mendes noto come “ The Beatles – A Four-Film Cinematic Event ” inizia a prendere forma via via che i nomi del cast vengono svelati. Dopo l’annuncio ufficiale riguardo i nomi dei quattro attori che darà vita al celebre “ Quartetto di Liverpool “, è tempo di dare una lettura a coloro che presteranno la recitazione ad alcuni dei personaggi che hanno ruotato intorno ai mitici The Beatles. Secondo un nuovo articolo di Deadline, infatti, da oggi è noto che le attrici scelte per interpretare i principali interessi amorosi nei film biografici sui Beatles sono Mia McKenna-Bruce nel ruolo di Maureen Starkey (prima moglie di Ringo Starr), Saoirse Ronan in quello di Linda McCartney (prima moglie di Paul McCartney), Anna Sawai in quello di Yoko Ono (moglie di John Lennon) e Aimee Lou Wood in quello di Pattie Boyd (prima moglie di George Harrison). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

The Beatles | Tanti nomi per i 4 film di Sam Mendes