The Batman 2 | Scarlett Johansson pronta a entrare nel cast? Ecco cosa trapela

Secondo fonti vicine alla produzione, Scarlett Johansson sarebbe ormai nelle fasi finali della negoziazione con DC Studios e il regista Matt Reeves per interpretare un ruolo inedito in The Batman Part II. Per ora non è chiaro quale personaggio le verrebbe affidato, né quali direzioni narrative prenderà il sequel, descritto come un progetto dalla segretezza impenetrabile: lo stesso Reeves ha confermato che la sceneggiatura finale, scritta con Mattson Tomlin e completata a giugno, è stata custodita in un astuccio protetto da serratura e codice, persino quando Pattinson ha dovuto leggerla mentre si trovava a New York. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

