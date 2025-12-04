The Batman 2 | Scarlett Johansson in trattative per affiancare Robert Pattinson

L'attrice potrebbe interpretare un personaggio nuovo di zecca nella nuova avventura DC diretta da Matt Reeves affiancando la star Robert Pattinson, mentre non sarebbe previsto il ritorno di Catwoman di Zoe Kravitz. Se confermata, la notizia è di quelle col botto. Quattro anni dopo aver detto all'MCU, per Scarlett Johansson potrebbe aprirsi un nuovo capitolo, stavolta nell'universo DC. Secondo Nexus Point News e Hollywood Reporter l'attrice starebbe per chiudere le trattative con lo studio guidato da James Gunn per comparire in The Batman 2 in un nuovo ruolo. Secondo fonti vicine alla produzione, non è previsto il ritorno di Catwoman, interpretata da Zoe Kravitz, riferisce Variety. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Batman 2: Scarlett Johansson in trattative per affiancare Robert Pattinson

