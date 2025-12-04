The Batman 2 | Scarlett Johansson in lizza per un ruolo
La candidata all’Oscar “ Scarlett Johansson ” potrebbe entrare nel DC Universe con un ruolo nel film The Batman 2. Secondo un nuovo aggiornamento proveniente da Deadline, infatti, Warner BrosDC Studios ha intrapreso una trattativa con Scarlett Johansson per il prossimo film dedicato al Crociato di Gotham diretto da Matt Reeves. Nessun dettaglio al momento è trapelato riguardo al ruolo in questione, ma sarà nostra premura continuare ad aggiornarvi. L’uscita dal Marvel Cinematic Universe ha aperto per la Johansson una nuova fase per la carriera. Di fatto, dopo aver lasciato il costume di Vedova Nera, l’attrice ha contribuito a riportare in auge la saga Jurassic World, con il film di successo Jurassic World: La Rinascita, reciterà prossimamente nel nuovo film su L’Esorcista, ed ora pare che vestirà uno degli iconici ruoli nel DC Universe. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
