The Abandons su Netflix come finisce | spiegazione finale e stagione 2

Dal 4 dicembre 2025 è disponibile su Netflix The Abandons. Si tratta di una serie TV western d’azione creata da Kurt Sutter, che vede tra i protagonisti principali l’attrice Lena Headey, l’indimenticabile Cersei Lannister de Il Trono di Spade. Questa volta la vediamo al centro di una trama ambientata nel 1950, dove vari gruppi di fuorilegge del Vecchio West si affrontano tra loro, e tratta dal romanzo di John Grisham. The Abandons su Netflix, riassunto trama: chi sono Fiona e Constance. Leggi anche: Talamasca – L’ordine segreto: spiegazione finale e stagione 2. La trama prende inizio nel Territorio di Washington nel 1854, dove due donne, entrambe vedove, sono determinate a proteggere le loro famiglie con ogni mezzo. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

