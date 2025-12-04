Tg Green 4 dicembre – Al via la campagna media del marchio ‘Organico Biorepack'
Al via la campagna media del nuovo marchio degli imballaggi di bioplastiche compostabili ‘Organico Biorepack’, risorse per 15 milioni di compensazione ai Comuni che ospitano centrali e impianti legati al nucleare, l’accordo tra L’Autorità di sistema portuale del mar Ionio-Porto di Taranto e il Gestore dei servizi energetici (Gse) sullo sviluppo sostenibile. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
? Imprese più green: da 1° dicembre al via il credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati — 36% di rimborso (fino a 20.000 €) + incentivo da 10 M€ per aggregati riciclati. #EconomiaCircolare #Sostenibilità gdc.ancidigitale.it/imprese-piu-so… Vai su X
Tg Ambiente, l’edizione di martedì 2 dicembre 2025 - Si parla del buco dell'ozono, reti fantasma, Posidonia Oceanica e Antartide ... Riporta dire.it