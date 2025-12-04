Tg Green 4 dicembre – Al via la campagna media del marchio ‘Organico Biorepack'

Lapresse.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via la campagna media del nuovo marchio degli imballaggi di bioplastiche compostabili ‘Organico Biorepack’, risorse per 15 milioni di compensazione ai Comuni che ospitano centrali e impianti legati al nucleare, l’accordo tra L’Autorità di sistema portuale del mar Ionio-Porto di Taranto e il Gestore dei servizi energetici (Gse) sullo sviluppo sostenibile. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

tg green 4 dicembre 8211 al via la campagna media del marchio 8216organico biorepack

© Lapresse.it - Tg Green 4 dicembre – Al via la campagna media del marchio ‘Organico Biorepack'

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

tg green 4 dicembreTg Green 4 dicembre - Al via la campagna media del marchio ‘Organico Biorepack' - (Lapresse) Al via la campagna media del nuovo marchio degli imballaggi di bioplastiche compostabili ‘Organico Biorepack’, risorse per 15 milioni ... Da stream24.ilsole24ore.com

tg green 4 dicembreTg Ambiente, l’edizione di martedì 2 dicembre 2025 - Si parla del buco dell'ozono, reti fantasma, Posidonia Oceanica e Antartide ... Riporta dire.it

Cerca Video su questo argomento: Tg Green 4 Dicembre