TFA nei cereali per la colazione | sostanza chimica eterna rilevata a livelli elevati secondo PAN Europe

Un nuovo studio del PAN Europe rileva alti livelli di acido trifluoroacetico (TFA) in tutti i cereali europei, in particolare in quelli per la colazione. Concentrazioni fino a 107 volte superiori all’acqua del rubinetto e possibili rischi per la salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Nutrimento dolce e completo! La Nipiol Crema ai Cereali 200 g è ideale per la prima colazione o la merenda dei più piccoli: facile da digerire, ricca di cereali selezionati e dal gusto naturale che i bimbi adorano. Perfetta per accompagnare la crescita con en - facebook.com Vai su Facebook

TFA nei cereali per la colazione: sostanza chimica “eterna” rilevata a livelli elevati secondo PAN Europe - Un nuovo studio del PAN Europe rileva alti livelli di acido trifluoroacetico (TFA) in tutti i cereali europei, in particolare in quelli per la colazione ... Si legge su fanpage.it

Pfas anche in pane, pasta, biscotti e cereali per la colazione in Europa (Italia compresa): più dell’80% dei cibi testati contiene TFA - Il nuovo studio di PAN Europe ha trovato TFA in oltre l’80% di pane, pasta, biscotti e cereali per la colazione in Europa, Italia compresa ... Segnala greenme.it

Pesticidi e “sostanze chimiche eterne”: perché i cereali per la colazione possono essere pericolosi - Un nuovo studio del Pesticide Action Network Europe segnala livelli preoccupanti TFA in quas tutti i campioni analizzati. Da dire.it

Cereali per la colazione: cosa c’è veramente dentro (e perché fanno male ai nostri figli) - ZUCCHERI La gran parte dei cereali per la colazione hanno un alto contenuto di zucchero utilizzato per renderli più appetibili ai bambini. Riporta greenme.it