Texture leggerissime anche acquose ma ingredienti chesi prendno molta cura della pelle nutrendola e idratandola Così le basi si reinventano

I l migliore? Quello che non si nota. Sembra essere questo il motto dei fondotinta dell’inverno 202526. Effetto “c’è ma non si vede”: le tre caratteristiche principali sono le consistenze estremamente leggere, le tonalità naturali che si adattano perfettamente al viso e l’impalpabilità sulla pelle. Forma del viso e make up: come valorizzarsi col trucco giusto X Leggi anche › Come fare una base trucco perfetta. Gli step, dal primer al fondotinta alla cipria Fondotinta per l’inverno 202526: il diktat è impercettibilità. Una buona base è un “mai più senza” di ogni trucco quotidiano. Fil roug e delle formule per l’inverno, l’impercettibilità che esalta il concetto di “nude look” all’ennesima potenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Texture, leggerissime, anche acquose, ma ingredienti chesi prendno molta cura della pelle, nutrendola e idratandola. Così, le basi si reinventano

