Tether Juve, il socio bianconero punta sui Bitcoin: dal 9 dicembre la prima società nativa crypto quotata al NYSE, c’è il via libera alla fusione. Grandi manovre finanziarie coinvolgono l’orbita societaria della Juventus, con protagonista uno degli attori principali dell’azionariato bianconero. Tether, che figura come secondo socio del club, è pronta a compiere un passo storico nel mondo della finanza globale, portando la rivoluzione delle criptovalute direttamente nel cuore di Wall Street. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, la società sta per sbarcare alla Borsa di New York attraverso Twenty One Capital, di cui detiene la maggioranza, segnando un precedente assoluto per il settore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tether Juve: dal 9 dicembre il socio dei bianconeri diventerà la prima società in assoluto nativa Bitcoin a essere quotata! I dettagli

