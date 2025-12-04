Test semestre filtro di Medicina? Pochi promossi e gli altri costretti a decidere se accettare il voto al buio

Accetta o rifiuta il voto?” è una delle frasi ricorrenti all’università. In questo caso, però, le circostanze rendono ancora più difficile dare una risposta. Le studentesse e gli studenti di medicina si trovano a dover fare i conti con gli effetti della riforma al corso di medicina. Adesso che sono stati pubblicati gli esiti della prima prova del semestre filtro, bisogna decidere se accettare il voto oppure ritentare la prova all’appello del 10 dicembre. Il problema, però, è che la graduatoria non è stata pubblicata e la decisione verrà presa al buio. Il semestre filtro era stato progettato per superare il famigerato test d’ingresso a numero chiuso e rispondere alla carenza di personale sanitario nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Test semestre filtro di Medicina? Pochi promossi e gli altri costretti a decidere se accettare il voto al buio”

