Test di Medicina primo appello superato soltanto dal 10-15% degli studenti

Alcuni avevano già puntato il dito contro il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e contro il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, per i nuovi test per l'ingresso alla Facoltà di Medicina con i dubbi sulla facilità, per gli studenti, di copiare. Ma i numeri smentiscono seccamente i detrattori: al primo appello del 20 novembre scorso è stata promossa soltanto una percentuale compresa tra il 10 e 15%, per il resto soltanto bocciature. Quali sono i numeri. Nel dettaglio, dai primi dati si viene a sapere che soltanto il 12% di chi ha sostenuto la prova di Fisica è riuscito a ottenere il 6, la sufficienza, mentre il 24% sono le sufficienze in Chimica e il 30% in Biologia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Test di Medicina, primo appello superato soltanto dal 10-15% degli studenti

