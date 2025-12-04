Sono basse le percentuali di idonei per i primi esami del semestre filtro per la facoltà di Medicina: promosso poco meno del 20% degli iscritti. I dati sono relativi a un sondaggio effettuato dal portale Testbusters, al quale hanno partecipato gli studenti che si sono sottoposti agli esami di Fisica, Chimica, Biologia. La tagliola è scattata soprattutto per l’esame di Fisica: circa il 10% è riuscito a superare l’esame. Poco più del 20% per Biologia, poco meno del 20% per Chimica. Il portale ha incrociato i dati del sondaggio raccogliendo i punteggi dei ragazzi e alcune graduatorie pubblicate in forma anonima dagli atenei consultabili su Universitaly. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Test di Medicina, in pochi superano primi test: tagliola il compito di Fisica