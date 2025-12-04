Test del carrello la denuncia della Cgil | Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per una cassiera della Pam

"Nuovo episodio della campagna di attacco portata avanti da Pam Panorama nei confronti dei propri dipendenti". A denunciare l'accaduto è la Filcams Cgil Pisa che racconta: "A fine ottobre una cassiera con 36 anni di esperienza, impiegata nel superstore di Fornacette (Calcinaia), aveva ricevuto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Test del carrello, la denuncia della Cgil: "Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per una cassiera della Pam"

? Un’addetta alle pulizie del prestigioso club capitolino si è rivolta al tribunale contro il licenziamento “illegittimo". Ecco cosa è accaduto. La denuncia di Bonelli dopo il ‘test del carrello’ alla Pam Leggi l'articolo #Lavoro - facebook.com Vai su Facebook

In #Esselunga mai sentito parlare de “il test del carrello” praticato dalla #Pam che ha licenziato il cassiere Fabio Giomi. Test che mi pare assurdo: il cassiere avrebbe dovuto fare il sorvegliante, spero venga reintegrato.Grazie a @MaxGramel per aver portato Vai su X

«Test del carrello», un altro caso a Pontedera: sospesa senza stipendio cassiera con 36 anni di esperienza - Un mascara nascosto all’interno di una confezione di castagne e scatta il «trappolone» che è costato ad una dipendente della Pam di Fornacette una sospensione dal lavoro senza retribuzione di dieci ... Riporta corrierefiorentino.corriere.it

Pam, il test del carrello fa un’altra vittima: “Mascara nascosto in una busta di castagne”. Sospesa cassiera con 36 anni di esperienza - Lo rende noto la Filcams Cgil Pisa: la dipendente, impiegata nel superstore di Fornacette, aveva ricevuto una lettera di contestazione. Scrive msn.com

Pam caccia tre dipendenti col ‘test del carrello’: licenziamenti dall’intento intimidatorio - Il caso dei licenziamenti alla Pam con la tecnica del 'cliente invisibile': un'intimidazione verso i dipendenti più anziani e sindacalizzati ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Pam Panorama, “test del carrello” per licenziare i dipendenti, scatta la mobilitazione sindacale - Pam Panorama è finito al centro della bufera dopo la denuncia della Filcams- Lo riporta ildiariodellavoro.it

Siena, presidio di fronte alla Pam per Fabio Giomi: in centinaia per il cassiere licenziato con il test del carrello - Tantissime le persone che questa mattina si sono radunate di fronte a Porta Siena, il centro commerciale in cui si trova la Pam, dove è stato licenziato in tronco Fabio Giomi, 62 anni, accusato di non ... Secondo radiosienatv.it

Pam difende i licenziamenti con il test del carrello: "Controlli legittimi, non sono tagli. Escalation di furti: spariti 30 milioni di euro” - L'azienda risponde per la prima volta alle polemiche sulle verifiche degli ispettori e l’esame del “finto cliente” nei supermercati: “I sindacati informati delle procedure, al personale è chiesta mass ... Scrive lanazione.it