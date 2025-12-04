Territori al setaccio | posti di blocco controlli a tappeto e sanzioni

Perugiatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono i controlli della polizia in tutto il territorio provinciale. Nei giorni scorsi l'attività di verifica e prevenzione ha interessato i comuni di Città di Castello e Umbertide.Alcune volanti del commissariato tifernate, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto prevenzione crimine. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

