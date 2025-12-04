Terribile incidente aereo elicottero precipita | soccorsi allertati chi c’era a bordo

Questa mattina la quiete della Valmalenco è stata improvvisamente squarciata da un allarme che ha richiamato l’attenzione di residenti e operatori del territorio. Intorno alle prime ore del giorno, quando il fondovalle iniziava appena a popolarsi, è scattata una vasta mobilitazione dei soccorsi a seguito della segnalazione di un elicottero precipitato in una zona impervia. Un episodio che ha generato paura e incertezza, soprattutto perché l’area interessata è quella di Le Prese, nel comune di Lanzada, una località ben nota per i lavori di messa in sicurezza avviati dopo gli eventi meteorologici delle scorse settimane. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

News recenti che potrebbero piacerti

TERRIBILE INCIDENTE NEI PRESSI DI MANFREDONIA Tre i veicoli coinvolti - facebook.com Vai su Facebook

Terribile incidente a Crosi di Forno Canavese: scontro tra auto e moto, centauro sbalzato per 70 metri in condizioni critiche ift.tt/PncWOwY Vai su X

Valmalenco, precipita elicottero con quattro persone a bordo: sarebbero tutte vive - L'incidente dopo le 8 in località Le Prese, nel comune di Lanzada, in provincia di Sondrio. Da ilgiorno.it

Incidente terrificante in Moto3 tra Rueda e Dettwiler, trasportati via in elicottero: come stanno - Grave incidente tra Rueda e Dettwiler prima della partenza della gara di Moto3: entrambi i piloti, trasportati in elicottero all’ospedale, erano coscienti. Riporta fanpage.it

Marco Eusebio Pavan, chi è il pilota morto nell’incidente in elicottero a Mantova - Era decollato da Costigliole d'Asti diretto all'aeroporto di Verona. ilgiorno.it scrive

Elicottero precipita nel Mantovano, morto il pilota - Secondo quanto riferito dai vigili del Fuoco, il pilota è morto e non ci sarebbero altre vittime. Da tg24.sky.it