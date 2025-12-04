Terni premio ‘Soffio Azzurro’ | Proseguiamo il cammino tracciato da Silvano Pani GALLERIA FOTOGRAFICA
Una sala consiliare gremita in ogni ordine di posto ha accolto il ‘Gran Galà Azzurro – Premio Soffio Azzurro’. La cerimonia organizzata da Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia si è tenuta nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 4 dicembre, alla presenza di atleti ed istituzioni locali. Una edizione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
