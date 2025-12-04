Terna dagli Innovation Zone attese risposte anche sul Gridtech

Nei suoi hub presenti negli ecosistemi dell'innovazione, il gestore della rete elettrica nazionale tiene anche il polso del mercato e delle tecnologie, comprese quelle focalizzate specificamente sulla trasmissione elettrica, una nicchia destinata a crescere.

